До парламенту Берліна вперше пройшла українка

УКРАЇНКА У НІМЕЦЬКІЙ ПОЛІТИЦІ

БЕРЛІН – Лілія Усік балотувалася до палати депутатів німецької столиці від партії «Християнсько-демократичний союз» та пройшла за прямим мандатом.

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Лілія народилася у Костянтинівці Донецької області. 12 років тому вона приїхала до Німеччини на навчання, згодом почала працювати в Бундестазі в бюро різних депутатів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

В інтерв'ю виданню, Лілія Усік зазначила, що у Бундестазі вона займалася темою України та правами людини. Коли ж відбулася анексія Криму, вона почала працювати з темами медіа, фейкньюз, оборони і безпеки.

Лілія сподівається, що на новій посаді зможе допомагати українцям, які приїхали до Берліна.

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«Коли я сюди приїхала, українська діаспора ще не була така велика. Активні діаспоряни, які займаються цією темою все життя, завжди мріяли про Український дім. Мені здається, що ця мрія має колись втілитися, щоб ми мали якусь інституцію українську, яка буде надавати можливість проводити якісь заходи, зустрічатися, проводити різноманітні формати», — каже Лілія Усік.

Офіційно роботу у якості депутатки, українка розпочне 16 березня.

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🔻27 лютого стало відомо, що німецька компанія Rheinmetall почала постачати Україні автоматизовані системи розвідки.