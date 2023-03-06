До України з території РФ вдалося повернути трьох неповнолітніх

ПОВЕРНЕННЯ ДІТЕЙ

Найменшому з них вісім років.

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Хлопчик перебував на тимчасово окупованій території. Звернення щодо повернення дитини надійшло до Офісу Уповноваженого з прав людини наприкінці лютого. Про це повідомив Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що за кілька днів Сашка вдалося повернути до України, де його зустріла бабуся.

Днями додому повернули також двох підлітків. Ігор та Василь є двоюрідними братами. За одного з них понад три місяці йшла боротьба, повідомили в Мінреінтеграції.

П’ятнадцятирічний Ігор — мешканець Херсона. Коли місто окупували, мати намагалася вивезти сина, проте вирватися з міста було майже неможливо. У відчаї жінка погодилася на пропозицію окупантів доправити хлопця до Анапи, нібито на лікування. Вона підписала документи, а коли схаменулася, то було вже пізно. Дитину матері не віддали. Над хлопцем почали проводити психологічну та виховну роботу.

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Проте все ж таки, підлітка вдалося вирвати із пастки. Ігор з братом повернулися додому.

Двоюрідні брати, яких вдалося повернути додоу з РФ © Мінреінтеграції

Станом на 6 березня, за даними Національного інформаційного бюро, до України вдалося повернути 307 дітей.

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🔻 22 лютого уповноважена Президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук повідомила, що Україні вдалося ідентифікувати понад 16 тисяч дітей, викрадених Росією.

🔻8 лютого омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що генсек Європейського інституту Омбудсмана вивіз двох українських дітей з Австрії в РФ.

🔻4 лютого до України повернули 16 дітей, яких росіяни примусово вивезли до РФ та Криму.

🔻 17 грудні Мінітеграції повідомило про повернення додому двох братів, яких росіяни насильно розлучили з матір'ю та утримували на території РФ кілька місяців.