Ексвіцеконсул Гвінеї в Україні допомагає розбирати завали на Київщині

історія Ісси Садіо Діалли

Україна стала батьківщиною для Ісси Садіо Діалло: тут він навчався, працював, одружився і зустрів велику війну. Нині колишній віцеконсул розбирає в складі волонтерського батальйону пошкоджені російськими снарядами будинки.

Реклама Читати продовження

Ісса Садіо Діалло приїхав до Києва 1986 року. Закінчив Національний авіаційний університет у столиці, одружився з українкою та залишився в Україні. У Ісси дві доньки, власна справа, також він очолює громадську організацію «Африканська рада в Україні».

Якби потрібно було їхати, їхав би останнім

Війну Ісса зустрів у Києві, удома, із сім’єю. Після гучних вибухів почали телефонувати рідні, які не йняли віри, що почалася війна.

Знайомі та родичі за кордоном просили виїжджати, але родина навіть не розглядала такий варіант: «Як президент "Африканської ради" я не міг поїхати одним із перших. Якби потрібно було виїжджати, то я мав їхати останнім, як капітан корабля.

Після того, як допоміг би всім».

Ісса Садіо Діалло також є головою гвінейської діаспори України. Оскільки консульство тут наразі закрито, усі питання співгромадяни адресують до нього як до колишнього віцеконсула.

«Гвінейська діаспора України налічує приблизно 650 людей, і 95% із них поїхали з країни. Проблем було багато з документами, із покинутим навчанням, із речами і просто з панікою та страхом. Більшість співгромадян перебували в Одесі, Харкові, Сумах та Черкасах, тому потрібна була гарна комунікація, аби зібрати цих людей і допомогти, чим потрібно», — розповідає Ісса Садіо Діалло.

«Моя сім’я, а особливо дружина боялись за мене і постійно питали, чому я це роблю. Я завжди відповідав: "Якщо можеш щось робити, то краще це робити". І коли вже всі, хто хотів, поїхали, я почав шукати інші способи допомагати людям. Так я приєднався до волонтерів "Добробату"».

Ісса Садіо Діалло разом з волонтерами «Добробату» © Фото з особистого архіву

Війна закінчиться — і все можна відбудувати

«Добробат» — це добровольчий будівельний батальйон, який допомагає постраждалим у відновленні житла та об’єктів соціальної інфраструктури на деокупованих територіях. Ісса Садіо Діалло їздить із волонтерами два рази на тиждень.

«Я доєднався до "Добробату" як просто жива робоча сила, як людина, яка хотіла чимось допомогти. Коли були деокуповані Ірпінь, Буча, Велика Димерка та інші населені пункти Київської області, ми почали їздити і допомагати розбирати завали. Деякі будинки не підлягають відновленню. Вони або повністю зруйновані, або дотла згоріли, тому ми їх просто розбираємо. Деякі будинки потрібно просто відремонтувати, тому організатори волонтерської ініціативи дістають матеріали, а ми вже допомагаємо на місці», — каже Ісса Садіо Діалло.

Разом із ним волонтерять і просто небайдужі люди, і й професійні будівельники. Ісса каже, що багато вчиться в них. І якою би не була складною робота та обставини, його втішає думка, що все можна відбудувати, а війна закінчиться.

Ісса відновлює віконну раму © соціальні мережі «Добробату»

Імпульс проти російської пропаганди

Ісса не тільки волонтерить, а й налагоджує діалог між українцями та африканцями: проводить фестивалі, виставки, культурні заходи. Дуже хоче посприяти тому, щоб Україна була гідно представлена на африканському континенті.

«Якщо раніше були сумніви, то зараз точно немає людей, які не чули про Україну, особливо про її сільськогосподарські можливості. І в нас у планах розвивати і популяризувати співпрацю України та Африки. Адже африканці бачать можливості в Україні. Прикладом може бути той факт, що багато людей із нашої діаспори вже повернулися до України і переважна більшість планує це зробити в майбутньому. Особливо це стосується студентів, які хочуть отримати саме український диплом», — розповідає Ісса Садіо Діалло.

Ісса Садіо Діалло — представник Гвінеї на Фестивалі національних культур у Києві © Фото з особистого архіву

Росія має значний вплив на африканські країни. За словами Ісси, змінити це можна, якщо збільшити присутність України в Африці: «Коли існував Радянський Союз, багато країн Африки мали посольство СРСР. А після його розвалу всі ці посольства отримала в спадок саме Росія, тобто РФ продовжила впливати та пропагувати свої наративи в Африці. Тож більшість людей не відрізняли інші країни від Росії. Люди думали, що це все Росія. 11 країн в Африці мають посольство України, а це недостатньо, аби надати імпульс проти пропаганди РФ».

Виступ на зустрічі з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини © Фото з особистого архіву

Ісса Садіо Діалло каже, що президенти-диктатори деяких африканських країн забезпечують собі підтримку РФ, щоби втримати владу:

«Я скажу, що доволі багато активної молоді дивляться на Україну як на приклад. А саме, як треба боротися проти залежності від диктатури та від того самого російського впливу. Адже багато африканських диктаторів користується допомогою Путіна, щоби втримати владу. А людям це не подобається».