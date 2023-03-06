Жертвами теракту на заході Пакистану стали 9 поліцейських

Теракт

Поліцейський автомобіль атакував терорист-смертник.

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9 поліцейських загинули внаслідок теракту у східній пакистанській провінції Белуджистан, ще 16 отримали поранення, пише APA.

Напад стався у місті Сіббі – за 160 км на схід від столиці провінції Белуджистан Кветти.

Як повідомляє газета Dawn, терорист-смертник атакував машину зі співробітниками сил правопорядку на мосту Болан, що сполучає райони Каччі та Сібі.

«Терорист на мотоциклі врізався у вантажний автомобіль, який перевозив поліцейських», — сказав AFP офіцер поліції Пакистану.

Відповідальність за атаку поки не взяло на себе жодне угруповання.

Останнім часом у Пакистані зростає кількість терактів, у тому числі у провінціях Хайбер-Пахтунхва та Белуджистан, зазначає Анадолу.

В Ісламабаді покладають відповідальність за атаки на пакистанський рух талібів.

Влада Афганістану відкидає причетність до терактів цієї організації.

🔻30 січня внаслідок вибуху в мечеті у місті Пешавар у Пакистані загинули 102 особи, переважно поліцейські.