Оборона Бахмута триватиме: Залужний за посилення позицій

Епіцентр боїв

Про це "залізний генерал" заявив під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Реклама Читати продовження

Питання, чи повинні українські військові залишати Бахмут, одне із найбільш обговорюваних в країні. Сьогодні під час засідання Ставки Президент України Володимир Зеленський запитав військове керівництво про подальші дії на цьому напрямку. На що і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, і командувач операвно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Олександр Сирський відповіли, що оборонну операцію потрібно продовжувати, а позиції посилювати. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента України.

Напередодні Ставки, 5 березня, речник Східного угрупування військ Сергій Череватий заявив, що у оперативного командування є можливість доставляти в Бахмут боєприпаси, продукти харчування, ліки, обладнання та вивозити поранених звідти.