Зеленський звільнив п'ятьох посадовців СБУ та призначив двох нових

Кадрові зміни

Президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення Олександра Якушева з посади заступника голови СБУ, повідомили на сайті глави держави.

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Крім того, відповідними указами були звільнені очільники Управління СБУ в Запорізькій та Сумській областях, Борис Безруков та Едуард Федоров та ще два очільника департаментів Служби безпеки.

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Також президент України призначив Олега Храмова на посаду начальника Департаменту охорони держтаємниці та ліцензування СБУ, а Олега Красношапка — начальником Управління СБУ в Сумській області.

🔻 2 березня президент України призначив нового очільника Херсонської міської військової адміністрації.

🔻 21 лютого Кабінет Міністрів підтримав подання Олексія Резнікова щодо призначення заступниками Міністра оборони Віталія Дейнегу та Андрія Шевченка.

🔻 14 лютого Уряд України призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони.

🔻 10 лютого Кабінет міністрів України звільнив сімох заступників міністрів

🔻 7 лютого у ВР проголосували за призначення Ігоря Клименко міністром внутрішніх справ України та Василя Малюка головою СБУ.

🔻 7 лютого Кабмін призначив трьох керівників ОДА.

🔻24 січня Кабмін звільнив п'ять голів ОВА:Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. Ексочільника Київщини Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу Президента. Він замінив на посту Кирила Тимошенка.