ЗСУ відбили 95 атак росіян на 5 напрямках — Генштаб

Зведення Генштабу

Армія РФ робить спроби наступу на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. ЗСУ відбили атаки, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині, йдеться у зведенні українських військових.

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Росіяни завдали 27 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, пишуть у Генштабі.

Протягом доби армія РФ обстріляла з мінометів та артилерії Волфине Сумської області та Бударки, Ветеринарне, Вільхуватка, Стрілеча, Красне, Тернова і Огірцеве на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках армія РФ здійснила артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Піщане Харківської області; Куземівка, Білогорівка, Невське, Червонопопівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку росіяни не припиняють спроб штурмувати Бахмут та навколишні населені пункти, пишуть у Генштабі. Обстрілювали Залізнянське, Дубово-Василівку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Іванівське, Богданівку, Часів Яр, Курдюмівку, Кліщіївку, Широку Балку, Озарянівку, Дружбу, Григорівку, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках російські військові провели безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Побєда та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них — Веселе, Авдіївка, Водяне, Бердичі, Первомайське, Красногорівка та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках армія РФ обороняється, йдеться у зведенні. На окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів, зокрема, Новосілка і Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе і Кам’янське на Запоріжжі, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури, йдеться у зведенні.

Для введення в оману Сил оборони України росіяни маневрують, пересуваючи колони в районах населених пунктів Нова Каховка на Херсонщині та Армянськ в окупованому Криму, пишуть у Генштабі. Ці дії викликають невдоволення особового складу російських окупаційних військ. Основна причина — відсутність достатньої кількості палива та неефективність таких маневрів.

В місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт, йдеться у зведенні.

2 березня Генштаб повідомляв, що за добу на Донбасі ЗСУ відбили понад 170 атак.