ЗСУ проводять обмежений відступ із Бахмута, але ЗС РФ не зможуть просунутися далі — ISW

Битва за Бахмут

У російських військ немає ані живої сили, ані техніки для продовження наступу, вважають аналітики.

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Українські сили можуть проводити обмежений відступ у східній частині Бахмута і в той же час продовжувати завдавати втрат російським силам, повідомляє ISW. Водночас видається неминучим, що надалі армія РФ буде змушена зупинитися, і це створить сприятливі умови для контрнаступу Сил оборони України, йдеться у зведенні.

Військові дослідники посилаються на російських воєнкорів, які не покладають особливих сподівань на подальші наступальні зусилля росіян, якщо їм вдасться захопити Бахмут. Після цього вони можуть спробувати відновити поступ до Костянтинівки чи Слов'янська. Та армії РФ буде складно поповнити втрати особового складу та техніки, зазначають у зведенні.

Ймовірно, що наступ російських військ досягне свого піку в районі Бахмута, пишуть аналитики. Ця обставина разом з наступом, що вже захлинувся, в районі Вугледара і на Луганщині, ймовірно, створить хороші умови для майбутнього контрнаступу України.

Нині ж ЗСУ, найімовірніше, проводять обмежений тактичний відступ із Бахмута, хоча поки що надто передчасно говорити про наміри українського командування, зазначають в ISW.

5 березня російські ЗМІ повідомили про захоплення східної, північної та південної частин Бахмута, проте незалежних підтверджень цьому немає, йдеться у зведенні. Кадри з супутників вказують на те, що сили ПВК «Вагнера» продовжують наступ у північно-західній частині Бахмута, а також у районі залізничної станції Ступки, пишуть аналітики.

Поки що складно сказати, чи планують ЗСУ утримувати позиції із західного берега Бахмутки, зазначають в Інституті вивчення війни.

Оборона Бахмута для ЗСУ видається стратегічно обґрунтованою, оскільки завдає шкоди живій силі та техніці ЗС РФ, але доти, поки втрати ЗСУ не виявляться надмірними, йдеться у зведенні.

Малоймовірно, що ЗСУ у повному складі вийдуть з Бахмута: поступовий же відступ дозволить завдавати шкоди ЗС РФ у вуличних боях. У свою чергу росіяни не зможуть швидко захоплювати нові райони, пишуть аналітики.

Російські воєнкори зазначають, що ЗСУ намагаються обороняти Хромово та відбивати атаки росіян на Іванівське, що може змусити ЗС РФ йти через центр Бахмута. Це пов'язано з ризиком значних втрат та зупинкою просування російських військ.

Вуличні бої в Бахмуті можуть виснажити російські сили подібно до того, як це було в Сєвєродонецьку та Лисичанську, де, по суті, завершився літній наступ росіян у Луганській та Донецькій областях, пишуть аналітики.

🔻4 березня ISW повідомляв, що українські війська можуть готувати відхід із частини Бахмута.