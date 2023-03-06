Кабмін призначив директором НАБУ Семена Кривоноса

Новий директор НАБУ

Таким чином Україна виконала всі 7 рекомендацій ЄС, які були визначені при отриманні статусу кандидата, підкреслив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Раніше Семен Кривонос обіймав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України. Його призначили директором НАБУ на позачерговому засіданні Кабміну.

Уряд зібрався лише для розгляду цього питання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль рекомендував призначити Кривоноса, а уряд своєю чергою підтримав його пропозицію.

На засіданні голова уряду закликав нового очільника Агентства призначити заступниками двох його конкурентів, які вийшли у фінал конкурсу на посаду директора, — Сергія Гупяка та Романа Осипчука.

Шмигаль назвав конкурс щодо обрання голови НАБУ прозорим і нагадав, що кандидатів обирала комісія за участі міжнародних партнерів. Також він підкреслив, що таким чином Україна виконала всі рекомендації ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата.

«Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ», — підкреслив прем'єр-міністр.

У 2016 році Семен Кривонос переміг у конкурсі на директора Одеського теруправління НАБУ, але відмовився від посади. Тоді Дмитро Гнап готував публікацію про незадекларовану квартиру Кривоноса – вартістю, неспівмірною його тодішньому заробітку – та початку розслідування про можливе хабарництво, пише Радіо Свобода.

З Семеном Кривоносом було пов'язано дві справи про хабар у 120 тис. доларів – в одній він був викривачем корупції, в іншій – за версією слідства вимагав хабар. Другу справу закрили, не довівши його провину, зазначає видання.