Кислиця виступив проти ймовірного головування РФ в Радбезі ООН

РАДА БЕЗПЕКИ ООН

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця закликав членів Радбезу не допустити головування Росії в організації 1 квітня.

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«У ніч вторгнення РФ (24 лютого 2022 року — ред.) Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав це "найсумнішим днем за його перебування на посаді". Це буде найсумнішим днем в історії ООН до 1 квітня 2023, коли, якщо справедливість не візьме гору, РФ почне головування в Радбезі. Досить ґвалтувати правосуддя та гнобити Статут ООН!», — написав дипломат у Twitter.

В ніч вторгнення рф @antonioguterres назвав це "найсумнішим днем за його перебування на посаді".

Це буде найсумнішим днем в історії ООН до 1 квітня 2023, коли, якщо справедливість не візьме гору, рф почне головування в РадБезі. Досить ґвалтувати правосуддя та гнобити Статут ООН! pic.twitter.com/wJxjv4kx9t — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 6, 2023

Він також зазначив, що наразі питання щодо головування РФ залежить від членів Ради безпеки.

Рішення про видалення росії з РадБезу і щонайменше недопущення її головування в Раді не належить до компетенції Генсека @antonioguterres. Це питання до членів Ради. Їх перелік у попередньому твіті. рф має відчувати наслідки агресії і злочинів вже зараз, а її керівництво - на лаві pic.twitter.com/vVIQdPHOW4 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 6, 2023

«Рішення про видалення Росії з Радбезу і щонайменше недопущення її головування в Раді не належить до компетенції Генсека Антоніу Гутерреша. Це питання до членів Ради. Їх перелік у попередньому твіті. РФ має відчувати наслідки агресії і злочинів вже зараз, а її керівництво - на лаві», — наголосив Кислиця.

🔻24 лютого Генеральний секретар ООН під час виступу на Радбезі заявив, що вторгнення РФ в Україну є грубим порушенням Статуту ООН і міжнародного права.

🔻24 лютого очільник МЗС на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що Росії не місце в Радбезі ООН після злочину агресії проти України.

🔻 23 лютого Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від Росії вивести війська з України. «За» — 141 голос, «проти» — 7 (Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі). Ще 32 країни утримались, з-поміж них: Китай, Індія, Пакистан, Куба, Іран, Казахстан, Вірменія, Південна Африка.

🔻 14 січня постійний представник України в ООН Сергій Кислиця назвав «демагогією» виступ Василя Небензя щодо готовності Москви до «досягнення цілей війни» за допомогою переговорів.