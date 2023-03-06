передача культурних цінностей

Конфісковані цінності з «Межигір’я» та «Сухолуччя» передадуть музеям, які пограбували росіяни

Опубліковано:

Межигір'я, 22 вересня 2022 року
Межигір'я, 22 вересня 2022 року © Nicole Evatt / AP
Автор тексту: Олександра Стара

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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«Вилучені культурні цінності мають належати усім українцям. Збереження цих предметів для суспільства, їх вивчення й публічне представлення – абсолютний пріоритет нашої національної музейної політики. Ми плануємо передати предмети профільним музеям, зокрема тим, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії та тих, які пограбували росіяни», – заявив очільник відомства.

Рішенням Вищого антикорупційного суду 537 історико-культурних та матеріальних цінностей з резиденції «Межигір’я» та мисливського будинку «Сухолуччя» передані у власність держави. Уряд назначив відповідальним за розпорядження цими предметами Міністерство культури та інформаційної політики, йдеться на сайті відомства.

Серед вилучених цінностей, які наразі зберігаються в Національному художньому музеї України, є картини відомих художників, книги, ікони, вази, дерев’яні скульптури. 

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