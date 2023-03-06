МЗС України та поліція з'ясовують обставини загибелі 14-річної українки у Великій Британії
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6 березня у поліції Великої Британії повідомили про розпочате розслідування обставин загибелі неповнолітньої громадянки України, яку знайшли непритомною на пляжі у графстві Девон.
За даними місцевих правоохоронців, 4 березня надійшло повідомлення про зникнення українки. Згодом її знайшли непритомною на пляжі курортного міста Доуліш та доправили до лікарні, де дівчина через деякий час померла.
У МЗС України розповіли, що про загибель українки у Великій Британії відомству вже відомо.
«Українське посольство вже взаємодіє із британськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин, встановлює зв'язок із рідними», — цитують повідомлення відомства Укрінформ.
Обставини загибелі дівчини наразі невідомі.
«Ця смерть розглядається як незрозуміла, триває розслідування обставин, пов'язаних із нею. У цей трагічний час наші думки разом із сім'єю та друзями дівчинки», — зазначила детектив Беккі Девіс із поліції Девона та Корнволла, пише Sky News.