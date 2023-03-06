МЗС України та поліція з'ясовують обставини загибелі 14-річної українки у Великій Британії

Українці за кордоном

6 березня у поліції Великої Британії повідомили про розпочате розслідування обставин загибелі неповнолітньої громадянки України, яку знайшли непритомною на пляжі у графстві Девон.

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За даними місцевих правоохоронців, 4 березня надійшло повідомлення про зникнення українки. Згодом її знайшли непритомною на пляжі курортного міста Доуліш та доправили до лікарні, де дівчина через деякий час померла.

Поліція розслідує обставини смерті 14-річної українки у Великій Британії, 6 березня 2023 року. © DC_Police / Twitter

У МЗС України розповіли, що про загибель українки у Великій Британії відомству вже відомо.

«Українське посольство вже взаємодіє із британськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин, встановлює зв'язок із рідними», — цитують повідомлення відомства Укрінформ.

Обставини загибелі дівчини наразі невідомі.

«Ця смерть розглядається як незрозуміла, триває розслідування обставин, пов'язаних із нею. У цей трагічний час наші думки разом із сім'єю та друзями дівчинки», — зазначила детектив Беккі Девіс із поліції Девона та Корнволла, пише Sky News.