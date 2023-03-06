Міноборони розпочало конкурсний відбір до складу антикорупційної ради

Заявки на участь прийматимуться до 13 березня 2023 року. Наступний етап – відкрите онлайн голосування, за підсумками якого будуть відібрані п’ятнадцять осіб.

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Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.

Кандидатури для участі можуть подати громадські об’єднання, державна реєстрація яких відбулася не менше ніж за два роки до дня оголошення конкурсу та статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції.

Новостворений орган має забезпечити прозору діяльність Міноборони та цивільний контроль, пише пресслужба міністерства.

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За словами міністра оборони Олексія Резнікова, антикорупційна рада унеможливить будь-які корупційні прояви.

«Певен, рада поліпшить не лише роботу в самому міністерстві, а і зміцнить фундамент довіри в суспільстві. Що перший, що другий, вкрай важливі моменти для досягнення головної стратегічної мети України – перемоги у війні», – підкреслив глава відомства.

Діяльність ради передбачає ефективну участь громадськості в формуванні антикорупційних заходів у Міноборони.

🔻 5 лютого міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції повідомив, що міністерство створить робочу групу із числа активістів-антикорупціонерів по створенню громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони.

🔻 23 січня НАБУ та САП розпочали розслідування щодо закупівлі Міноборони продуктів для ЗСУ.

🔻 21 січня видання «Дзеркало тижня» опублікувало статтю про те, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж вони коштують у магазинах Києва.