Тренування військових та закупівля боєприпасів: в ЄС обговорять подальшу підтримку України

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Прапори Європи та України біля Європейського парламенту у Страсбурзі, східна Франція. 8.03.22

Міністри оборони ЄС зустрінуться в Стокгольмі задля обговорення військової допомоги Києву. Зустріч розпочнеться 7 березня та буде тривати два дні. На неї також запрошений представник України.

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Про це йдеться на сайті Шведського головування в ЄС.

Європейські міністри планують подовжити місію допомоги ЄС Україні, що передбачає тренування українських військових.

Також посадовці обговорять фінансування закупівель артилерійських боєприпасів на підтримку України.

Крім того, міністри планують погодити військові операції Європейського Союзу та зустрітися з представниками ООН і НАТО.

«Безпека — це один з головних пріоритетів шведського головування у світлі російського вторгнення в Україну. Потужна економічна та військова підтримка ЄС має критичне значення для перемоги України у війні», — зазначив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

🔻3 березня стало відомо, що Україна отримає від країн ЄС снаряди на 1 млрд євро.

🔻28 лютого Швеція виділила майже $30 мільйонів на підтримку енергетики України.

🔻2 лютого у ЄС повідомили про бажання розширити тренувальну місію для ЗСУ.