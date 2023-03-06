Надати Україні зброю та притягнути РФ до відповідальності: Кулеба зустрівся з німецькими депутатами

ВІЗИТ СОЮЗНИКІВ

Київ – Очільник МЗС зустрівся із лідерами Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Рольфом Мютценіхом та Ларсом Клінгбайлем. Депутати перебували з візитом у Києві.

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Про це повідомляє Укрінформ.

За словами Кулеби, сторони обговорили покращення впровадження рішень, які приймає Федеральний уряд. Зокрема, у тому, що стосується постачання зброї до України з Німеччини.

«Я особливо наголосив на артилерійських снарядах», — зазначив Кулеба.

Очільник МЗС також закликав німецьких депутатів підтримати вступ України до ЄС. На зустрічі також йшлося про участь Німеччини у переслідуванні російських військових та посадовців за міжнародні злочини, скоєні в Україні.

«Європа, і зокрема Німеччина, не буде безпечним місцем для проживання, якщо Україна не виграє цю війну. Єдиний шлях до безпечної та процвітаючої Європи - це перемога України. Я думаю, що наші колеги у німецькому уряді та німецькі політики, включаючи партію СДПН, це розуміють», — підкреслив Кулеба.

Лідери СДПН також зустрілися з Президентом Володимиром Зеленським. Очільник держави подякував Німеччині в особі депутатів за всебічну підтримки України.

«Окремо вдячний за прийом понад мільйона вимушених переселенців з України, лідерство у формуванні танкової коаліції через надання німецьких танків Leopard і внесок у захист українського неба шляхом передання високоефективної системи ППО IRIS-T. Важливо й надалі зміцнювати наші союзницькі відносини», — наголосив він.

Володимир Зеленський з Ларсом Клінгбайлем та Рольфом Мютценіхом © Офіс Президента України

🔻 14 лютого Німеччина підписала контракти з концерном Rheinmetall про відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок «Гепард», які країна поставила Києву.

🔻 8 лютого влада Німеччини повідомила, що в Україну поставили 2 зенітних самохідних установки «Гепард» та 6 тисяч зенітних боєприпасів, 5 автомобілів для прикордонників, 29 електрогенераторів, 6 вантажівок із гаковою системою завантаження, 6 мобільних антенних систем, 10 контейнерів.

🔻 3 лютого стало відомо, що Уряд Німеччини дозволив поставку танки «Леопард 1» в Україну із промислових запасів. Також чиновники розпочали переговори щодо викупу 15 танків «Гепард» у Катару для відправлення Києву.