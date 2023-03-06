На Херсонщині на російській міні підірвався трактор: є жертви
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Трактор натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет під час виконання польових робіт у селі Зелений Гай.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Від отриманих травм одна людина загинула на місці. Ще одна була травмована.
🔻6 березня, під артилерійський вогонь потрапило смт Козацьке Новокаховської громади. Є поранена
🔻 5 березня росіяни обстріляли село на Херсонщині. Загинула жінка та двоє дітей.
🔻 5 березня російські війська обстріляли прикордонні населені пункти області. Під вогонь потрапили Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Дворічна та інші населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.