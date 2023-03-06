Одна людина загинула та п'ятеро поранені внаслідок обстрілів Донеччини

Росія атакує мирних

Донеччина – Обстрілів завдали на Волноваському, Донецькому, Горлівському та Лисичанському напрямках, пише очільник ОВА Павло Кириленко. Ракетами атакували Краматорськ.

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У Краматорську ракетним ударом зруйнували школу, повідомляє очільник області у телеграмі. За попередньою інформацією, без постраждалих.

На Волноваському напрямку 1 людина поранена у Вугледарі, під обстрілами околиці громади, йдеться у дописі.

На Донецькому напрямку у Курахівській громаді зі Смерчів обстріляне Дачне — пошкоджено 4 двоквартирні і 6 приватних будинків, адмінбудівлю та заклад культури. В Авдіївці протягом ночі тривали обстріли по старій та центральній частинах міста — без жертв, пише голова ОВА.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 3 поранено у Бахмуті. У Торецькій громаді пошкоджено адмінбудівлю та Дім молитви у Нью-Йорку. Пошкоджено 3 будинки у Васюківці Соледарської громади та 2 будинки у Часовому Яру.

На Лисичанському напрямку у Переїзному Званівської територіальної громади пошкоджено та зруйновано щонайменше 10 будинків. Будинки на трьох вулицях пошкоджено у Сіверську, ще 1 будинок частково зруйновано у Зарічному Лиманської громади, пише Павло Кириленко.

🔻 24 лютого повідомлялося, що внаслідок обстрілів Донеччини загинули дві людини і ще вісім — зазнали поранень.