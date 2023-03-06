Опитування у «Дії»: більшість українців хочуть залишити 8 березня вихідним днем

Свята в Україні

Понад 1,3 млн українців проголосували у «Дії» за те, щоб залишити Міжнародний жіночий день 8 березня вихідним. 6 березня 2023 року.

За це проголосувати понад 1,3 млн громадян, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Реклама Читати продовження

«Понад 2,1 млн українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в "Дії". Неймовірний результат. Наш рекорд. Більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним — 1,3 млн+ голосів. Вдячний усім, хто голосує і допомагає нам будувати електронну демократію», — написав Федоров у Telegram.

🔻 28 лютого у «Дії» запустили опитування, де українці могли вирішити, чи залишати Міжнародний жіночий день 8 березня вихідним. Тоді очільник Мінцифри зазначив, що кожен голос будуть враховувати перед ухваленням законопроєкту щодо скасування цього свята.

🔻 6 березня Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати дослідження згідно з якими лише чверть українців (25%) заявили, що святкують Міжнародний жіночий день 8 березня.