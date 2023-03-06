Партія Реформ на чолі з прем'єр-міністеркою Каллас перемогла на парламентських виборах в Естонії

Вибори в Естонії

За попередніми даними, партію-переможця підтримали 31,8% виборців і вона отримає 38 депутатських мандатів. Це на 4 більше, ніж на попередніх виборах 2019 року.

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Вибори в Естонії відбулися в неділю. У боротьбі за 101 депутатський мандат брали участь 968 кандидатів із 9 політичних партій та 10 індивідуальних кандидатів.

31 102 голоси, отримані партією Реформ, стали рекордом на парламентських виборах. Ліберальна партія Реформ активно виступає на підтримку України і є ініціатором низки санкцій проти РФ від Європейського союзу.

За реформістами йде Консервативна народна партія з 15,9% голосів: це дає їй 17 місць у парламенті.

За партію Центру проголосували 14,5% виборців і вона отримає 15 мандатів.

Партію Eesti 200 підтримали 13,5%, що дає їй 14 мандатів. За Соціал-демократичну партію проголосували 9,4% виборців, що забезпечує їй 9 мандатів і за «Вітчизну» 8,3% виборців (8 мандатів).

Інші партії, які брали участь у виборах, не подолали 5%-й бар'єр.

Явка виборців на виборах до парламенту становила 63,7%. Загалом проголосували 614 976 виборців, з них близько половини - через інтернет.

На попередніх виборах у 2019 році явка також становила 63,7%.

🔻26 лютого міністр оборони Естонії прибув до Києва, щоб особисто передати військову допомогу для України.