Пекін може використовувати для шпигунства за США вантажні крани в американських портах — WSJ

ШПИГУНСЬКІ ІГРИ

У Вашингтоні побоюються, що через портові крани китайського виробництва, Пекін може збирати інформацію про вантажі, які відправляють або отримують Сполучені Штати через порти задля підтримки власних військових операцій у світі.

Реклама Читати продовження

Про це з покликанням на власні джерела, повідомляє The Wall Street Journal.

Портові крани, виготовлені в Китаї хорошої якості та низької вартості. При цьому вони обладнані датчиками, що дає можливість фіксувати та відстежувати походження та місце призначення контейнерів.

«Це ідеальне поєднання законного бізнесу, який також може маскуватися під таємний збір розвідданих», — зазначив ексвисокопосадовець контррозвідки США Білл Еванін.

У посольстві Китаю в США виданню заявили, що таке занепокоєння викликано «параноєю» та воно може перешкодити торговельно-економічній співпраці між країнами.

У 2019 році Вашингтон вже звинувачував Пекін у шпигунстві за американцями через обладнання для мереж мобільного зв’язку 5G компанії Huawei. Проти них було введено санкції.

►Читайте також: Летальна зброя для Росії: чи проігнорує Китай попередження США

🔻28 лютого у США заявили, що китайська супутникова компанія надає аерознімки «вагнерівцям».

🔻Під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати стежать, аби Китай не постачав озброєння РФ.

🔻9 лютого стало відомо, що G7 готує санкції проти Китаю, Ірану й КНДР через допомогу РФ.

🔻5 лютого ЗМІ повідомили, що Росія отримує необхідні для війни технології з Китаю.