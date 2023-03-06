Резніков: головний фактор зміни виплат військовим — не економія, а справедливість

Зміна системи виплат ЗСУ

До запровадження нового порядку бійці на передовій і в кількох десятках кілометрів від неї мали однакові зарплати, сказав міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню «Ліга».

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Відповідаючи на питання журналіста про фактори, які вплинули на зміну системи виплат, міністр оборони зазначив, що економія є тільки другою причиною для впровадження змін. Головним же є справедливе врахування ступеню ризику, зазначив Резніков в інтерв'ю виданню.

«Ми отримували сигнали саме від бійців про те, що хлопці, які реально на "нулі" та ризикують, одержують 100 000 грн. А сили забезпечення, які за 20-30-40 км не ризикують так своїм життям, але теж отримують 100 000. Це несправедливо», — зауважив глава Міноборони.

У той же час той, хто бажає отримати більше грошей, може подати рапорт, і його переведуть на передову, зауважив Олексій Резніков.

«Ти хочеш отримати більше грошей, ти маєш мотивацію – будь ласка, можеш подати рапорт. Навіть якщо ти не на нулі – тебе переведуть на лінію зіткнення. Ти вважаєш, що потребуєш ротації та відпочинку, але можеш виконувати менш ризиковане бойове завдання – отримуй 30 000 грн плюс грошове забезпечення. Якщо ні – просто грошове забезпечення», — розповів міністр.

Завдяки новій системі виплат вдасться зекономити близько 100 млрд. грн, зазначив глава Міноборони.

«Але нам із вами ще воювати. Не забувайте, що у нас є втрати. Сім'ям загиблих ми повинні заплатити по 15 млн грн. Пораненим теж. Це серйозне навантаження на бюджет, він має бути до цього готовим. Це "економія" — це ресурс, який дозволяє нам забезпечити живу тканину сектора безпеки. ЗСУ — найбільший роботодавець у країні. Роботодавець має розуміти свій ресурс. Ми ж не заробляємо, а лише витрачаємо», — зауважив Олексій Резніков.

Водночас базове грошове забезпечення зросло на 30%, повідомив міністр.

«Сьогодні солдат-стрілець найменшої категорії, який мав 13 000 грн, має 20 000 грн. А це все контракти та майбутнє пенсійне забезпечення. У всіх, починаючи від солдата, сталося збільшення», — сказав глава міноборони.

Про зміну системи виплат військовим у міноборони повідомили на початку лютого. Тоді, зокрема, зазначили, що виплати українським захисникам відтепер залежатимуть від місця проходження служби.