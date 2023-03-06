Росії доведеться відповідати: Лубінець відреагував на відео розстрілу українського полоненого

ПРИТЯГНУТИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Військові РФ розстріляли українського воїна за слова «Слава Україні». Мережею шириться відео розстрілу безбройного полоненого. Першим відео опублікував український активіст Сергій Стерненко. Особа загиблого та місце зйомки наразі невідомі.

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Уповноважений ВР України з прав людини повідомив, що відправив це відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу. Воно є підтвердженням чергового воєнного злочину Росії.

«Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, — це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості», — зазначив український омбудсман.

Відреагували на відео і в Офісі Президента.

«За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї», — написав Андрій Єрмак.

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🔻 13 січня омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що більше як 20 тисяч цивільних українців перебувають у полоні РФ.

🔻 11 січня український та російський омбудсмени в Туреччині обговорили питання активізації обміну військовополоненими та пораненими.