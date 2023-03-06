Румунія планує закупити американські F-35 та сформувати ескадрилью з сучасних винищувачів

ВИНИЩУВАЧІ П'ЯТОГО ПОКОЛІННЯ

Відповідну угоду підпишуть цього або наступного року.

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Після 2030 року Бухарест повинен сформувати першу ескадрилью з винищувачів п’ятого покоління.

Про це повідомив голова Генерального директорату з питань озброєнь Румунії генерал-майор Теодор Інчікаш, передає Defence Romania.

Втім він зазначив, що програма закупівель F-35 складна і потребуватиме інвестицій, у тому числі у військову інфраструктуру. Нещодавно ж Румунія придбала у Норвегії 32 літаки F-16 Fighting Falcon за 388 мільйонів євро. Це стало проміжним етапом до реалізації літака 5-го покоління, тобто F-35.

«Необхідні комплексні кроки, такі як аналіз інфраструктури, внесення коригувань інфраструктури через інвестиції, а потім придбання, яке також є складним з точки зору розвитку, а також з точки зору доставки», — зауважив Інчікаш.

Він також підкреслив, що цей підхід не може бути здійснений без схвалення Вищої ради оборони країни та без попереднього схвалення парламенту.

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🔻6 березня 200-метровий корабель з військовою технікою США прибув до Греції. Далі військове обладнання, яке належить НАТО, транспортують до Румунії і Болгарії.

🔻 14 лютого у повітряному просторі Румунії помітили шпигунську кулю.

🔻 10 лютого у Міністерстві оборони Румунії заявили, що російська ракета пролетіла в 35 км від румунського кордону.