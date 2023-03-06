РФ атакувала Дніпропетровщину чотирма безпілотниками

атака дронами

Українські військові з повітряного командування «Схiд» знищили всі дрони над областю.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Ніч проти 6 березня пройшла без обстрілів, проте під ранок росіяни атакували Нікопольщину. Росія спрямувала важку артилерiю по Червоногригорівській громадi та Нiкополю, зазначив голова ОДА.

Наразі наслідки російської атаки з’ясовуються. За попередньою інформацією, минулося без жертв.

🔻 6 березня в Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили 95 атак росіян на 5 напрямках.