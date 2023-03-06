ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Також військові РФ завдали 5 ракетних ударів та здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Основні зусилля РФ зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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Російська армія щодня зазнає значних втрат в особовому складі, тому не припиняє вживати заходів щодо їх поповнення.

«Нещодавно, у тимчасово окупованому Донецьку, військові комісаріати отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років включно. А також солдатів, сержантів та прапорщиків запасу віком до 50 років», — йдеться у зведені.

У готелі «Донбас» міста Кадіївка тимчасово окупованої Луганської області працює російська військово-лікарська комісія.

«Робота ВЛК направлена на визнання придатними поранених військовослужбовців 2 армійського корпусу російських військ, для подальшого їх повернення до строю. Таким чином російське військове керівництво намагається оперативно відновлювати свої підрозділи», — розповіли у Генштабі.

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Авіація Сил оборони України за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Також українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 райони зосередження росіян та засіб протиповітряної оборони РФ на вогневій позиції.

🔻 6 березня у Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили 95 атак росіян на 5 напрямках.

🔻 6 березня на Херсонщині на російській міні підірвався трактор: є жертви.

🔻6 березня, під артилерійський вогонь потрапило смт Козацьке Новокаховської громади. Є поранена.