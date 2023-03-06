росія атакує мирне населення

РФ обстріляла Харківщину: двоє людей загинули

РФ обстріляла Харківщину: двоє людей загинули © Харківська обласна прокуратура

Автор тексту: Олександра Стара

Минулої доби, 5 березня, російські війська обстріляли прикордонні населені пункти області. Під вогонь потрапили Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Дворічна та інші населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.