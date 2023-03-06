РФ обстріляла Харківщину: двоє людей загинули
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Минулої доби, 5 березня, російські війська обстріляли прикордонні населені пункти області. Під вогонь потрапили Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Дворічна та інші населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Унаслідок атаки Росії пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури в Куп’янську, сталася пожежа. Упродовж 5 березня росіяни масовано обстрілювали з танків та САУ смт Дворічну Куп'янського району.
Біля села Бударки Чугуївського району російський боєприпас, попередньо ПТУР, влучив у цивільний автомобіль «Нива», зазначив Синєгубов. Загинуло подружжя – 48-річний чоловік та 45-річна жінка.
🔻 У ніч проти 6 березня російські війська обстріляли Донецьку область. Одна людина загинула та п'ятеро поранені внаслідок атаки.
🔻 5 березня росіяни обстріляли село на Херсонщині. Загинула жінка та двоє дітей.