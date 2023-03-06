РФ скидала боєприпаси з дронів по Херсонщині: є поранена

росія атакує мирне населення

Сьогодні, 6 березня, під артилерійський вогонь потрапило смт Козацьке Новокаховської громади.

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Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

Місцева жителька зазнала поранень ноги. Жінку доправили до лікарні і надали необхідну допомогу, йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілів пошкоджені кілька будинків у Козацькому.

🔻 У ніч проти 6 березня російські війська обстріляли Донецьку область. Одна людина загинула та п'ятеро поранені внаслідок атаки.

🔻 5 березня росіяни обстріляли село на Херсонщині. Загинула жінка та двоє дітей.

🔻 5 березня російські війська обстріляли прикордонні населені пункти області. Під вогонь потрапили Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Дворічна та інші населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.