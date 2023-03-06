СБУ вилучила нафтопродукти «Укрнафти» та «Укртатнафти» на майже ₴800 млн

КОРУПЦІЯ

СБУ вилучила нафтопродукти «Укрнафти» і «Укртатнафти» на майже 800 млн грн, 6 березня 2023 року.

Йдеться про понад 16 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів, які правоохоронці вилучили у межах розслідування корупційних схем колишнього менеджменту компаній, повідомляє СБУ.

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За даними слідства, представники «Укртатнафти» впродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення операцій у податковій звітності. Потім ці нафтопродукти продавали на підконтрольних підозрюваним АЗС без сплати акцизного податку.

Раніше співробітники СБУ та БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишніми власниками і топменеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти».

«За даним фактом повідомлено про підозру головному бухгалтеру та колишньому директору ПАТ «Укртатнафта», який наразі перебуває під вартою», — йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі вирішується питання щодо арешту вилучених паливно-мастильних матеріалів та їхньої подальшої передачі на потреби Сил оборони України.

🔻 1 лютого Співробітники Служби безпеки оголосили топменеджменту ПАТ «Укртатнафта» про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та провели обшуки за місцем проживання фактичних власників, зокрема, в домі олігарха Ігоря Коломойського.

🔻 4 жовтня олігарх Ігор Коломойський прибув у київський офіс Національного антикорупційного бюро України.

🔻 18 вересня детективи НАБУ провели обшук у Ігоря Коломойського.