РОЗСТРІЛ БЕЗЗБРОЙНОГО

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо розстрілу росіянами беззбройного українця

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Відкрито кримінальне провадження
Відкрито кримінальне провадження © Офіс Генерального прокурора
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Офіс Генерального прокурора розслідує розстріл, ймовірно, українського військовополоненого представниками РФ. Відео, на якому чоловіка розстрілюють після слів «Слава Україні» сколихнуло суспільство.

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Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін. 

«Навіть у війни є закони. Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед Законом», — зазначив він. 

Винні мають постати перед правосуддям, зазначив очільник МЗС Дмитро Кулеба. Він закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана провести розслідування.

«Жахливе відео беззбройного українського військовополоненого, страченого російськими військами лише за слова «Слава Україні». Ще один доказ, що ця війна є геноцидом», — написав він у твіттері. 

Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що відправив відео з розстрілом українця міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн, як чергове свідчення воєнних злочинів РФ. Додавши, що розстріл полоненого — це порушення Женевських конвенцій.   

«Герою слава! Героям слава! Слава Україні!» — такий допис з'явився у телеграмі Володимира Зеленського.

Фраза «Герою Слава» шириться соцмережами, як відповідь українцю який загинув зі словами «Слава Україні». 

6 березня український активіст Сергій Стерненко.опублікував відео, на якому, ймовірно, росіяни розстрілюють беззбройного українського полоненого після його слів «Слава Україні». За кадром чутно лайку російською. Особа загиблого і місце, де було зняте відео наразі невідомі. 

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