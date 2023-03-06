СБУ відкрила кримінальне провадження щодо розстрілу росіянами беззбройного українця

РОЗСТРІЛ БЕЗЗБРОЙНОГО

Офіс Генерального прокурора розслідує розстріл, ймовірно, українського військовополоненого представниками РФ. Відео, на якому чоловіка розстрілюють після слів «Слава Україні» сколихнуло суспільство.

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Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін.

«Навіть у війни є закони. Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед Законом», — зазначив він.

Винні мають постати перед правосуддям, зазначив очільник МЗС Дмитро Кулеба. Він закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана провести розслідування.

«Жахливе відео беззбройного українського військовополоненого, страченого російськими військами лише за слова «Слава Україні». Ще один доказ, що ця війна є геноцидом», — написав він у твіттері.

Horrific video of an unarmed Ukrainian POW executed by Russian forces merely for saying "Glory to Ukraine". Another proof this war is genocidal. It is imperative that @KarimKhanQC launches an immediate ICC investigation into this heinous war crime. Perpetrators must face justice. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 6, 2023

Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що відправив відео з розстрілом українця міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн, як чергове свідчення воєнних злочинів РФ. Додавши, що розстріл полоненого — це порушення Женевських конвенцій.

«Герою слава! Героям слава! Слава Україні!» — такий допис з'явився у телеграмі Володимира Зеленського.

Фраза «Герою Слава» шириться соцмережами, як відповідь українцю який загинув зі словами «Слава Україні».

6 березня український активіст Сергій Стерненко.опублікував відео, на якому, ймовірно, росіяни розстрілюють беззбройного українського полоненого після його слів «Слава Україні». За кадром чутно лайку російською. Особа загиблого і місце, де було зняте відео наразі невідомі.