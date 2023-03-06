СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА Ігоря Ткачука

Затримання посадовців

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

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«Продовжуємо спільно з правоохоронними органами очищення всіх керівників, які досі не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни», — зазначив Марченко у Twitter.

Він не повідомив про причини затримання свого заступника, але за даними місцевого видання Думська, Ткачука підозрюють в отриманні хабаря.

«Наразі ідуть слідчі дії. Всі подробиці щодо суті справи будуть доведені пізніше. Я ще раз наголошую, що ми ніколи не погодимся з будь якою неправомірною діяльністю осіб не залежно від посади яку вони займають», — додав голова Одеської ОВА.

🔻 2 лютого керівництво та службових осіб Одеської Обласної військової адміністрації викрили на розтраті понад 7 млн грн з держбюджету.

🔻 2 лютого СБУ затримала заступника начальника управління Одеської ОВА, який вимагав гроші з підприємців.

🔻 5 січня СБУ затримала ексзаступника Марченка Олега Муратова. Це сталося в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі «авансу».