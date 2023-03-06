США оголосили нагороду у розмірі $5 млн. за допомогу в затриманні шахрая з РФ

Розшукує ФБР

США оголосили нагороду у розмірі $5 млн. за допомогу в затриманні Семена Могилевича, 6 березня 2023 року.

Йдеться про 77-річного Семена Могилевича, який за даними ФБР організував схему обману з акціями та ошукав інвесторів на понад $150 млн.

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За даними пресслужби ФБР, у 1993 і 1998 роках Могилевич ошукував покупців акцій, використовуючи для цього власну асоціацію Mogilevich Enterprise, яка складалася з мережі компаній у понад 20 країнах світу.

Семен Могилевич © ФБР

Звинувачення проти чоловіка, висунули ще у 2002 і 2003 роках. Вони включають: рекет, шахрайство з цінними паперами, електронними розсилками та відмивання грошей.

Згідно з описом правоохоронців, Могилевич — білий чоловік із сивим волоссям та зеленими очима, його зріст 167,64 сантиметра. Народився 30 червня 1946 року в Києві, але також може вказувати своєю датою народження 5 липня 1946 року. Він має російський, український та ізраїльський паспорти. Ймовірно зараз проживає у столиці Росії.

🔻 1 лютого ФБР проводило обшуки в оселі президента США. Це було пов'язано зі справою щодо раніше знайдених у Джо Байдена секретних документів, які він своєчасно не здав до архіву.

🔻 22 січня у будинку Джо Байдена ФБР знайшло чергову партію секретних документів.