Українці відтепер можуть отримати в «Дії» електронні судові рішення

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ

У Дії вже можна отримати електронні судові рішення, які мають таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог. 6 березня 2023 року/

Документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог. У ньому також відображається результат судової справи, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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За словами Федорова, електронний документ можна використовувати у багатьох життєвих ситуаціях. Зокрема, його можна надати у ДРАЦС для підтвердження розлучення, або у МВС, щоб забрати раніше вилучені права.

«Електронні судові рішення — частина глобальної цифровізації судової системи України. Раніше команда Мінцифри вже запустила в Дії сповіщення про судові справи. Працюємо над наступними послугами», — зазначив очільник Мінцифри.

🔻 28 лютого у «Дії» запустили опитування, де українці могли вирішити, чи залишати Міжнародний жіночий день 8 березня вихідним. Тоді очільник Мінцифри зазначив, що кожен голос будуть враховувати перед ухваленням законопроєкту щодо скасування цього свята.

🔻19 лютого уряд Естонії та Мінцифри розробили застосунок mRiik на базі української Дії.

🔻18 січня керівниця USAID Саманта Пауер на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявила, що США сприятимуть адаптації українського застосунку «Дія» в інших країнах. На проєкт вже виділили $650 000, повідомляє Axios.