У Грузії тривають протести проти закону про іноагентів

Протести у Грузії

Тбілісі – Акція проходить у Тбілісі біля будівлі парламенту. У мітингу беруть участь тисячі людей. Протестувальники принесли з собою прапори Грузії і ЄС та вмикали гімн Євросоюзу.

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Протести почалися 2 березня та відновилися сьогодні. В акціях беруть участь студенти, журналісти, представники громадського сектору. Головне гасло протестів «Ні російському закону в Грузії».

На мітингу багато плакатів із зображенням Путіна та Іраклія Кобахідзе — голови правлячої партії Грузії, яка підтримує ухвалення закону про іноагентів.

Протести у Грузії © Новини Грузії

Біля парламенту багато поліції. Введено обмежений допуск до будівлі.

Слухання двох варіантів майбутнього закону наразі відбуваються в юридичному комітеті після того, як їх схвалили в п'ятницю комітети оборони та з міжнародних зв'язків. Законопроект ініційований депутатами партії «Сила народу», яка входить до парламентської більшості з правлячою партією «Грузинська мрія». Слухання проходять у парламентському комітеті на тлі шуму, суперечок та протесту опозиційних депутатів, частина яких змусили залишити засідання. На засіданні між депутатами відбулася сутичка.

Грузинський «закон про іноагентів» передбачає створення реєстру ЗМІ та неурядових організацій, які фінансуються з-за кордону більш ніж на 20%.