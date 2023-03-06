У Запоріжжі завершили рятувальні роботи після удару по багатоповерхівці

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У ніч на 2 березня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю: влучили у п'ятиповерхівку

П'ятеро людей вважаються безвісти зниклими.

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Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Він заявив, що 6 березня оголошується Днем жалоби в місті.

«Це велике горе для усього Запоріжжя. Давайте разом вшануємо світлу памʼять кожного, чиє життя назавжди обірвалося тієї трагічної березневої ночі», – написав секретар міськради.

Також Куртєв подякував рятувальникам ДСНС, «які майже чотири доби, без перепочинку, і вдень, і вночі, розбирали завали».

«Вони – наші герої. Низький їм уклін. За важку і виснажливу понаднормову працю. За оперативність. За кожне врятоване життя», – наголосив він.

🔻 У ніч на 2 березня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю: влучили у п'ятиповерхівку. Загинули 13 людей.