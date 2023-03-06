У Мінську заочно засудили Тихановську до 15 років позбавлення волі

БОРОТЬБА З ОПОЗИЦІЄЮ

Мінськ – Згідно з рішенням суду Світлана Тихановська повинна відбувати покарання у колонії загального режиму.

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Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Екскандидатку у президенти Білорусі разом із соратниками звинувачують у «змові, вчиненій з метою захоплення влади неконституційним шляхом та створенні екстремістського формування».

До 18 років ув’язнення заочно засудили також ексміністра культури Павла Латушка. По 12 років колонії призначили Марії Мороз, Ользі Ковальковій та Сергію Дилевському.

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Лідерці опозиції також інкримінували зраду батьківщини.

«Я не думаю про те, що мені хотіли сказати своїм «судом»... Сьогодні я думаю про тих, кому режим дав реальні, а не заочні терміни. 5, 16 чи 22 роки... А про режимних чиновників, суддів, прокурорів я не хочу думати. Тих, хто скоює ці злочини. Нехай краще подумають про себе: адже Лукашенко не захищатиме їх у справжньому незалежному суді, для якого білоруські адвокати вже зібрали достатню кількість свідчень. Він врятує тільки себе і своє близьке оточення», — відреагувала Тихановська у Facebook.

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🔻Станом на 6 березня у Білорусі визнані політув'язненими 1456 людей.