ЄС не має доказів, що Китай планує передати РФ зброю – президентка Єврокомісії

плани пекіна

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз «повинен щодня стежити» за планами Пекіна щодо планів надання військової підтримки Росії.

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Про це фон дер Ляєн сказала під час спільної пресконференції з канлцером Німеччини Олафом Шольцем.

На питання, чи запровадить ЄС санкції проти Китаю в разі передачі зброї, президентка зазначила, що відповідь можлива лише тоді, коли військова підтримка зі сторони Пекіна стане фактом.

Німецький канцлер, у свою чергу, пригадав заяву китайського уряду про те, що той «не надаватиме більше зброї».

«Ми наполягаємо на цьому і моніторимо це», – додав Шольц.

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🔻 24 лютого Китай оприлюднив свій «мирний план» щодо війни РФ проти України. У першому з 12 пунктів своєї позиції Китай заявляє, що необхідно дотримуватися міжнародного права та принципу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країн.

🔻19 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати стежать, аби Китай не постачав озброєння РФ.

🔻9 лютого стало відомо, що G7 готує санкції проти Китаю, Ірану й КНДР через допомогу РФ.

🔻5 лютого ЗМІ повідомили, що Росія отримує необхідні для війни технології з Китаю.