Імовірність російських ракетних атак по Україні максимально висока — ОК «Південь»

Загроза ракетних атак

Про це свідчить готовність ракетоносіїв РФ у морі, повідомили у дописі оперативного командування «Південь» у телеграмі. Наразі у Чорному морі перебувають 15 російських кораблів, з них три ракетоносії, зазначають у повідомленні.

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Російські війська завдали близько 80 обстрілів протягом попередньої доби, повідомляють в ОК «Південь». Загроза ракетних ударів наразі залишається надзвичайно високою, попереджають військові.

«Корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на ракетобезпечній для себе відстані від контрольованого Україною берега. Серед 15 кораблів залишаються три ракетоносії, два з яких підводні. Загальна кількість «Калібрів» – 16», – йдеться в повідомленні.

РФ призупинила масовані ракетні атаки, йдеться у повідомленні. За даними військових, російська армія продовжує повітряну розвідку та пошуки нової тактики, щоб підвищити результативність ракетних ударів.

«Поставивши на паузу» масовані ракетні атаки, (Росія – ред.) час від часу задіює авіацію і ракети повітряного базування, групи дронів-камікадзе, а також наземне озброєння типу берегових чи оперативно-тактичних ракетних комплексів або ЗРК С-300 по прифронтових територіях в зонах досягання. Готовність же ракетоносіїв в морі свідчить, що вірогідність атак максимально висока», – розповідає командування.

2 березня речниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що Росія наразі шукає нову тактику щодо ударів по Україні. Тепер РФ викоритовуватиме атаку хвилями чи точкові обстріли.