200-метровий корабель з військовою технікою США прибув до Греції

Американський військовий корабель Endurance пришвартований у північному грецькому портовому місті Александруполіс, 21 липня 2020 року

Далі військове обладнання, яке належить НАТО, транспортують до Румунії і Болгарії.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє інформаційний портал 902.gr.

Вантажний корабель прибув до Александруполіса з американського порту Чарльстон і відпливе в середині наступного тижня.

Як пише портал, найближчим часом у Болгарії та Румунії розпочнуться великі військові навчання альянсу Atlantic Resolve 23 і Defender Europe 23.

Напередодні понад 200 офіцерів і цивільних осіб армії Сполучених Штатів прибули в Грецію для транспортування військового обладнання.