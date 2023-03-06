200-метровий корабель з військовою технікою США прибув до Греції
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Далі військове обладнання, яке належить НАТО, транспортують до Румунії і Болгарії.
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Про це повідомляє інформаційний портал 902.gr.
Вантажний корабель прибув до Александруполіса з американського порту Чарльстон і відпливе в середині наступного тижня.
Як пише портал, найближчим часом у Болгарії та Румунії розпочнуться великі військові навчання альянсу Atlantic Resolve 23 і Defender Europe 23.
Напередодні понад 200 офіцерів і цивільних осіб армії Сполучених Штатів прибули в Грецію для транспортування військового обладнання.