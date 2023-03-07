Вчили влаштовувати протести: партія «Шор» організувала молдавським молодикам «тренінг» у Туреччині

ДЕСТАБІЛІЗУВАТИ МОЛДОВУ

Кишинів – 80 молодих людей з Молдови три дні знаходилися на турецькому курорті Белек.

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Молодих людей навчали влаштовувати масові безлади під час протестів, проривати поліцейські кордони та кидати димові шашки.

Про це пише Radio Moldova.

Голова парламенту Ігор Гросу повідомив, що це є частиною плану РФ зі дестабілізації Молдови.

Лідер партії Шор стверджує, що поїздка була організована в рамках молодіжної програми, аби вони могли «поспілкуватися, взяти участь у спортивних та інтелектуальних заходах».

На питання журналістів в аеропорту, чим вони займалися в Туреччині, молоді люди уникали відповіді. Деякі з них демонстрували агресивну поведінку.

«Кремль весь час у своїх рухах робив ставку на корумпованих політиків у республіці Молдова, тому що вони продають свою країну», — зазначив Ігор Гросу.

Наразі у Молдові триває розслідування. Незабаром прокуратура повинна оголосити джерела фінансування поїздки.

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🔻 23 лютого у Молдові виявили громадян, завербованих іноземцями, які готували держпереворот.

🔻13 лютого президентка Молдови розкрила деталі плану РФ, переданого Україною. Він передбачав диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників.

🔻 9 лютого президент України Володимир Зеленській на спеціальному засіданні Європейської Ради повідомив, що у нещодавній розмові з президенткою Молдови Маєю Санду він проінформував її про план Росії щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. За інформацією, яку перехопила українська розвідка росіяни збирались зруйнувати демократичний порядок Молдови та захопити владу. У Службі розвідки та безпеки Молдови підтвердили інформацію, передану Зеленським.

🔻19 січня президентка Молдови Мая Санду під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі звернулася до країн-союзників з проханням допомогти посилити протиповітряну оборону її країни, оскільки РФ продовжує свої зусилля з дестабілізації Молдови.