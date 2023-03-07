Генсек ООН їде в Київ до Зеленського через зернові ініціативи

GRAIN FROM UKRAINE

Судна з українським зерном у Босфорі, ілюстративне фото

Зустріч відбудеться 8 березня. Сьогодні Антоніу Гутерреш вже в Польщі.

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Про це повідомив речник генерального секретаря Стефан Дюжаррік.

Цей візит в Україну стане для Гутерреша третім за останній рік. Він планує обговорити продовження Чорноморської зернової ініціативи в усіх її аспектах.

«Ситуація з переговорами досить складна. Зараз багато залежить не від нас, а від партнерів», — зазначило Reuters джерело в Україні на умовах анонімності.

Раніше заступник міністра реінтеграції України Юрій Васьков повідомив, що Київ буде просити всі сторони розпочати переговори про продовження угоди щонайменше на рік.

Крім того, Україна хоче включити до зернової ініціативи порти Миколаєва.

Минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу підкреслив, що Анкара наполегливо працює над продовженням ініціативи.

Кремль ж заявив, що погодиться продовжити чорноморську зернову угоду лише за умови врахування інтересів власних сільгоспвиробників.

🔻 15 лютого Мінінфраструктури та МЗС опублікували спільну заяву, де вони закликають міжнародну спільноту вимагати від РФ припинення затримок в роботі зернового коридору. Очільники відомств, зокрема, звернулися до ООН та Туреччини як до гарантів Чорноморської зернової ініціативи.

🔻 11 січня посол України в Туреччині заявив, що Україна планує розширити умови угоди про «зерновий коридор» на кілька портів.

🔻 У 2022 році Україна експортувала понад 22 млн тонн зерна.