Готувалися до захоплення влади в Очакові: СБУ зірвала плани російської розвідки

ЗАХОПЛЕННЯ СБУ

Очаків – РФ намагалася створити умови для окупації території прибережних районів Миколаївської області.

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В Очакові СБУ затримали агента ГРУ РФ, який збирав розвіддані для захоплення міста.

Ним виявся колишній командир одного з центрів ССО ЗСУ, який працював в Очаківській міській раді. Після повномасштабного вторгнення з ним встановила зв’язок російська воєнна розвідка.

Посадовець став діяти за вказівкою кадрового офіцера ГРУ, який є уродженцем України. Він приховано збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони, які задіяні у захисті прибережних районів.

Екскомандир намагався також використати зв’язки серед колишніх військових та діючих чиновників. У тому числі, схилити до співпраці з РФ керівництво міста. За це міському голові обіцяли посаду у разі захоплення Очакова, проте мер повідомив в СБУ про вербування.

Під час обшуків за місцем проживання агента СБУ виявили «таємний» телефон, який він використовував для листування з окупантами. Він також займався формуванням власної розгалуженої мережі інформаторів для збору та передачі розвідданих на користь країни-агресора.

Крім цього, у нього вилучили тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами.

Колишньому військовому повідомлено про підозру за державну зраду в умовах воєнного стану.

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🔻3 березня СБУ затримала настоятеля храму УПЦ (МП), який збирав для ФСБ розвіддані про оборону Сумщини.

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🔻 21 лютого СБУ затримала старосту селища, який допомагав РФ під час наступу.