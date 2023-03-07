РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі — Гуменюк

збільшення корабельного угруповання РФ

Наразі у морі чергує два надводних та два підводних російських ракетоносії. Загальний зал підготовлених «Калібрів» налічує 24 ракети.

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Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Рівень загрози ракетної атаки є надзвичайно високим – бойова техніка в корабельному угрупованні готова до застосування будь-якої миті. За її словами, збільшення кількості ракет у морі може бути одним із методів психологічного впливу.

«Ця гра на нервах спрямована на випробування нашої міцності», – зауважила Гуменюк.

Начальниця пресцентру також додала, що російські війська змінили напрямок запуску «Шахедів».

«Вони вже переконалися, що проліт через південні регіони знижує результативність, тому що сили протиповітряної оборони встигають знищити повітряні об’єкти до того, як вони дістануться цілі. Тому вони змінили тактику – і тепер атакують з півночі і водночас тримають на півдні ракетоносії та піднімають в повітря стратегічну або тактичну авіацію», – підкреслила Гуменюк.

🔻 28 лютого Наталія Гуменюк заявила, що виведення двох російських ракетоносіїв у море пов'язане з тим, що Росія не повністю контролює ситуацію навколо своїх пунктів базування.

🔻 27 лютого речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров повідомив, що вже 12 російських кораблів продовжують перебування на безпечній відстані від контрольованого Україною берега.

🔻 25 лютого керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону, що російських кораблів у Чорному морі побільшало вдвічі.