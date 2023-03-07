Десять «Леопардів» поїдуть в Україну вже цього тижня — Блащак

«ЛЕОПАРДИ» ДЛЯ УКРАЇНИ

У Польщі також готуються запустити хаб, який буде займатися ремонтом і обслуговуванням танків «Леопард» для України.

Реклама Читати продовження

Про це міністр оборони Польщі зазначив на прес-конференції.

Для цього буде задіяно завод «Бумар-Лабенди», який має потужності для ведення такої діяльності. Проте існує проблема з нестачею запчастин для ремонту.

«Сподіваюся, що міністр Пісторіус посприяє тому, що німецька збройна промисловість буде виробляти ці деталі. Польська збройова промисловість також готова виробляти ці деталі, але, звичайно, вся документація має німецьку компанію Rheinmetall», — заявив Маріуш Блащак.

Польський міністр оборони також повідомив, що він відповідає за танкову коаліцію Україні. Тож у танковому батальйоні окрім 14 польських БМП, будуть вісім канадських та шість іспанських «Леопардів». Крім того, Фінляндія надасть бронеавтомобілі для підтримки.

►Дивіться також: Українській військові навчаються роботі з танками «Леопард-2»

🔻27 лютого посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Берлін передасть Україні 18 «Леопардів 2A6» до кінця березня.

🔻 24 лютого Польща передала Україні перші чотири танки «Леопард 2».

🔻 22 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв’ю журналістам CNN, що польські танки «Леопард 2» готові до відправки в Київ.

🔻 13 лютого стало відомо, що 105 захисників України опановують довгоочікувані «Леопарди 2» у Польщі.