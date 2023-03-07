Ексголова «Нафтогазу» не вніс 229 млн грн застави

СПРАВА КОБОЛЄВА

За рішенням суду Андрій Коболєв мав це зробити до 6 березня та повідомити прокурора.

Реклама Читати продовження

Однак станом на 7 березня заставу так і не внесли.

Про це повідомили у САП.

В прокуратурі зазначають, що суд не арештував жодні рахунки підозрюваного та не перешкоджає йому використовувати наявні у нього фінансові активи.

Втім, Коболєв поділився на своїй Facebook-сторінці скрінами повідомлень, які отримав наприкінці 2022 року. В них йдеться про те, що його рахунок знаходиться "під арештом на підставі постанови виконавчої служби".

Те, що Андрій Коболєв не вніс заставу у визначений термін, може стати приводом для нового клопотання прокуратури. За словами юриста Центру протидії корупції Вадима Валько, це може бути більша застава, домашній арешт чи тримання під вартою з альтернативною заставою.

Зараз Коболєв поивнен прибувати за першим викликом, не може залишати територію України і здавати закордонний паспорт. Також він повинен сповіщати про зміну місця проживання. Є заборона і на спілкування зі свідками у справі.

►Читайте також: Апеляційний суд призначив ексголові «Нафтогазу» заставу в 229 мільйонів гривень

Нагадаємо, ексочільникові «Нафтогазу» оголосили про підозру 19 січня 2023 року. На думку слідства, Коболєв незаконно виписав собі премію в 261 мільйон гривень. Ці кошти зазначено як винагороду за виграну в стокгольмському Арбітражному суді справу щодо контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках проти російського «Газпрому». Ця сума склала 1 % від коштів, які російський «Газпром» мав повернути «Нафтогазу».