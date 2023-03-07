«Жива допомога»: на лондонській арені «Вемблі» влітку пройде благодійний концерт на підтримку України

ВЕЛИКЕ ШОУ

Лондон – На найбільшому стадіоні Англії виступлять Pink, U2, The Rolling Stones, The Killers з метою допомогти постраждалим від російського вторгнення в Україну.

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Про це пише The Sun.

Благодійний концерт для України пройде 24 червня. Він транслюватиметься по всьому світу.

На заході, ймовірно, також будуть інші відомі зірки: Пол Маккартні, Адель, Ноел Галлахер, гурт Florence and the Machine.

«Це те, що люди давно хотіли зробити... Це буде величезним», — зазначили організатори.

У виданні пишуть, що цей концерт відбудеться у тому ж форматі та на тому самому місці, що і у 1985 році. Тоді, благодійний захід, направлений на збір грошей постраждалим від голоду в Ефіопії, відвідало 72 тисячі людей.

Музичний фестиваль на підтримку Ефіопії у 1985 © AP