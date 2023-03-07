ВЕЛИКЕ ШОУ

«Жива допомога»: на лондонській арені «Вемблі» влітку пройде благодійний концерт на підтримку України

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Музиканти U2 та Pink/ ілюстративне фото
Музиканти U2 та Pink/ ілюстративне фото © The Sun
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Лондон – На найбільшому стадіоні Англії виступлять Pink, U2, The Rolling Stones, The Killers з метою допомогти постраждалим від російського вторгнення в Україну. 

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Про це пише The Sun. 

Благодійний концерт для України пройде 24 червня. Він транслюватиметься по всьому світу.  

На заході, ймовірно, також будуть інші відомі зірки: Пол Маккартні, Адель, Ноел Галлахер, гурт Florence and the Machine. 

«Це те, що люди давно хотіли зробити... Це буде величезним», — зазначили організатори. 

У виданні пишуть, що цей концерт відбудеться у тому ж форматі та на тому самому місці, що і  у 1985 році. Тоді, благодійний захід, направлений на збір грошей постраждалим від голоду в Ефіопії, відвідало 72 тисячі людей. 

 

Музичний фестиваль на підтримку Ефіопії у 1985
Музичний фестиваль на підтримку Ефіопії у 1985 © AP

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