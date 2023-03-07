Законопроєкт про «іноагентів»: біля парламенту Грузії розпочались сутички

СУПЕРЕЧЛИВИЙ ЗАКОН

Правоохоронці застосували сльозогінний газ проти учасників протесту, які виступають проти законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу», повідомляє Interpressnews.

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Протестувальники зібралися біля будівлі парламенту Грузії ще вдень, коли проходив розгляд проєкту закону про іноагентів в країні.

Грузинська опозиція вбачає у документі аналогію з законом про іноагентів у Росії, першу редакцію якого було ухвалено 2012 року. Спершу він охоплював лише політичні організації. Поступово сила закону поширилювалася, що врешті придушило вільну й критичну думку в Росії.

Попри незгоду опозиційних депутатів, парламент Грузії схвалили суперечливий законопроєкт у першому читанні. Згідно з ним, ЗМІ та неурядові організації, які мають понад чверть фінансування з-за кордону, мають бути зареєстровані як іноагенти.

#Georgia 🇬🇪: massive amounts of pepper spray are being used on Georgian citizens who are simply practicing their democratic rights to protest in front of parliament. pic.twitter.com/RBUz7ND6DH — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 7, 2023

Наразі учасників протесту стає все більше. За даними Interpressnews, співорганізатори протесту закликали учасників акції переміститися до всіх трьох входів до будівлі парламенту. Правоохоронці намагаються цьому завадити і вже кілька разів застосовувала сльозогінний газ.

За інформацією Грузія Онлайн, спецназ намагається розігнати учасників протестів за допомогою водометів.

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