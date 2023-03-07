ЗСУ відбили понад 140 атак РФ на п’ятьох напрямках – Генштаб

атака рф

Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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Про це йдеться в щоденному звіті Генштабу.

Упродовж минулої доби російські війська завдали 50 авіаційних та 5 ракетних ударів. Для здійснення атаки РФ використала 11 БпЛА типу Шахед-136, 9 з яких – збиті українськими Повітряними силами.

Населені пункти 59 раз потрапили під вогонь з РСЗВ, йдеться в повідомленні.

Не зафіксовані формування російських наступальних угруповань на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках.

Російська армія намагається прорвати українську оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Штурм Бахмута та його околиці триває. За минулу добу, лише біля села Дубово-Василівка росіяни здійснили 37 атак, зазначають в Генштабі.

Безуспішними виявились наступальні дії на Авдіївському та Шахтарському напрямках. Російські війська ведуть оборону на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Росіяни продовжують тиснути на жителів Запорізької області, які не оформили російські паспорти. З 1 січня в окремих населених пунктах людям без паспорта РФ не видають грошові виплати, так як розрахунок має здійснюватися виключно через картки російських банків.

До приміщення міської поліклініки в окупованому Луганську Росія завезла двоярусні ліжка для військовослужбовців – медустанову використовують як казарму.

Авіація українських Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження російських військ, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Також ЗСУ збили російський літак Су-25, додають в Генштабі.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 8 районів зосередження армії РФ, 2 засоби протиповітряної оборони, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію росіян.

🔻 6 березня в Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили 95 атак росіян на 5 напрямках.

🔻 2 березня Генштаб повідомляв, що за добу на Донбасі ЗСУ відбили понад 170 атак.

🔻 23 лютого у Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили 100 атак росіян на 5 напрямках.