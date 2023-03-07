ЗСУ стабілізували північну лінію оборони Бахмута – британська розвідка

Зміцнення українських позицій оборони, ймовірно, відбулось минулих вихідних після просування Росії на північ від міста.

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Про це йдеться в щоденному огляді Міноборони Великої Британії.

Приблизно 2 березня російські війська знищили ударом єдину асфальтовану дорогу до Бахмута. Зруйновані ділянки територій заважають Україні поповнювати запаси, зазначає розвідка.

В огляді також додали, що публічні розбіжності між ПВК Вагнера і міністерством оборони РФ стосовно розподілу боєприпасів свідчать про виснаження особового складу та нестачу ресурсів, необхідних для просування.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 March 2023



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🔻 3 березня британська розвідка повідомила, що РФ, ймовірно, не зможе використати нові військові розробки проти України.

🔻 1 березня британська розвідка повідомляла, що У РФ вичерпуються запаси безпілотників.

🔻 28 лютого розвідка Італії повідомляла, що росіяни потребують паузи для підготовки до тривалої війни. За даними спецслужб, Москва намагатиметься використати перерву для перезапуску російського військово-промислового комплексу, який починає відчувати вплив західних санкцій.

🔻 27 лютого українська розвідка повідомляла, що Росія планує змінити тактику обстрілів через нестачу ракет: тепер армія РФ більше використовуватиме авіацію.