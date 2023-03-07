Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій

Захист дітей

Діти під час евакуації цивільних на дорозі поблизу Слов'янська, Україна, 4 травня 2022 р.

Обов'язкова евакуації буде проводитись за рішенням обласних військових адміністрацій, яке погоджуватимуть з органами військового командування та Координаційним штабом з питань евакуації населення, повідомляє Урядовий портал.

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Дітей має супроводжувати один з батьків, опікун чи інший законний представник.

«Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається. Адже йдеться про її життя», — зазначили у повідомлені.

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«Обов’язок держави – оберігати життя і здоров’я дитини. Прийняте сьогодні рішення має спонукати батьків більш зважено підходити до питання евакуації їхніх дітей. Якщо дорослі не спроможні подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава», — заявила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

В уряді додали, що наразі під дію механізму підпадає тільки Бахмут.

🔻 28 лютого генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що Росіяни насильно депортували з окупованих регіонів понад 16 тисяч українських дітей.

🔻 27 лютого повідомлялося, що Єврокомісія та Польща запускають ініціативу з пошуку депортованих до РФ українських дітей.

🔻 22 лютого Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що омбудсмана РФ підозрюють у причетності до депортації українських дітей у зв'язку з чим на неї можуть бути накладені санкції.

🔻 22 лютого уповноважена Президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук повідомила, що Україні вдалося ідентифікувати понад 16 тисяч дітей, викрадених Росією.

🔻8 лютого омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що генсек Європейського інституту Омбудсмана вивіз двох українських дітей з Австрії в РФ.

🔻4 лютого до України повернули 16 дітей, яких росіяни примусово вивезли до РФ та Криму.

🔻 17 грудні Мінітеграції повідомило про повернення додому двох братів, яких росіяни насильно розлучили з матір'ю та утримували на території РФ кілька місяців.