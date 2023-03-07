Близько 40 інструкторів із Литви будуть навчати військових ЗСУ у Німеччині

Військові навчання

Підготовка українських захисників вже проходить у Великій Британії та інших країнах.

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Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, пише LRT.

«Близько 40 литовських інструкторів візьмуть участь у різних курсах підготовки українських військових у Німеччині», — зазначив Анушаускас.

Міноборони Литви цьогоріч планує провести військові навчання для 1600 бійців ЗСУ.

«Інструктори литовської армії навчають українців як на національному рівні, в Литві, так і долучаються до навчальної місії ЄС та таких міжнародних ініціатив, як «Interflex». Також в планах — підготовка курсів із розмінування в Литві спільно з північними країнами», — повідомили у відомстві.

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За словами Арвідаса Анушаускаса, його держава вже надала Україні майже 409 млн євро військової підтримки. Але на цьому там не збираються зупинятися і готують "новий пакет підтримки".

Міністр також додав, що Литва інтенсивно готується до літнього саміту НАТО, що пройде Вільнюсі, де обговорюватимуть перспективи членства України в Альянсі.

🔻 22 лютого посол України в Литві Петро Бешта повідомила, що президент України Володимир Зеленський планує відвідати саміт НАТО у Вільнюсі.

🔻 10 лютого у Міноборони Литви повідомили, що 36 зенітних установок L70 будуть доставлені в Україну вже «найближчим часом».

🔻 9 лютого міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що Литва передасть Україні 36 ЗРК для боротьбі із дронами—«шахедами».

🔻 23 січня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що його країна виділить 40 мільйонів євро на підтримку українських військових.

🔻22 січня прем’єр-міністерка Литви зазначила, що світ має «швидше озброювати Україну, допомагати їй вистояти».

🔻19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів та Словаччини підписали «Талліннську декларацію», у якій вони зобов’язалися надати безпрецедентну допомогу ЗСУ.